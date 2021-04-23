الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا ولبنان ترصد 30 حالة وفاة

كتب وكالات

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 189 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و135 حالة شفاء و9 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بالوباء ارتفع إلى 120363، فيما ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 3181، كما ارتفع إجمالى حالات التعافى إلى 83900.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 516 ألفا و600 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 7057 حالة، فى حين يرقد 717 شخصا فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 191 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 17727 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أعلنت وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم إصابتها بفيروس كورونا، مبدية اعتذارها لجميع من خالطتهم طيلة هذا الأسبوع دون أن تكون على علم مسبق بإصابتها بالفيروس، ومطالبة منهم أخذ الحيطة والحذر والتزام تدابير الوقاية الصحية اللازمة.

وتعد وزيرة العدل سابع وزير فى الحكومة اللبنانية يُصاب بفيروس كورونا، حيث سبق وأصيب بالفيروس وزراء الصحة، والأشغال والنقل، والخارجية، والشباب والرياضة، والاتصالات، والعمل.