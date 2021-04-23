اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 06:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا ولبنان ترصد 30 حالة وفاة

الجمعة، 23 أبريل 2021 06:00 ص
الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا ولبنان ترصد 30 حالة وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 189 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و135 حالة شفاء و9 وفيات.

 

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بالوباء ارتفع إلى 120363، فيما ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 3181، كما ارتفع إجمالى حالات التعافى إلى 83900.

 

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 516 ألفا و600 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

 

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 7057 حالة، فى حين يرقد 717 شخصا فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 191 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

 

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 17727 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

 

على صعيد متصل، أعلنت وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم إصابتها بفيروس كورونا، مبدية اعتذارها لجميع من خالطتهم طيلة هذا الأسبوع دون أن تكون على علم مسبق بإصابتها بالفيروس، ومطالبة منهم أخذ الحيطة والحذر والتزام تدابير الوقاية الصحية اللازمة.

 

وتعد وزيرة العدل سابع وزير فى الحكومة اللبنانية يُصاب بفيروس كورونا، حيث سبق وأصيب بالفيروس وزراء الصحة، والأشغال والنقل، والخارجية، والشباب والرياضة، والاتصالات، والعمل.

 

 


الجزائر

كورونا

لبنان

وفيات كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تسجل 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة وخروج 545 متعافيًا

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:04 ص

الصحة العراقية: الدوائر المزدحمة سيكون فيها اللقاح إجباريا لمحاصرة كورونا

الخميس، 22 أبريل 2021 10:00 م

اليابان يفرض حالة الطوارئ فى 4 محافظات بدءا من 25 أبريل لمواجهة كورونا

الخميس، 22 أبريل 2021 10:00 م

الجزائر تقلص مواعيد حظر التجوال فى 9 ولايات بينها العاصمة بسبب كورونا

الخميس، 22 أبريل 2021 09:00 م

الإندبندنت: دراسات لاستخدام عقار Favipiravir لمرضى كورونا بالمنزل

الخميس، 22 أبريل 2021 07:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة