التعليم: أسئلة امتحان شهر أبريل المجمع لا تشمل مقررات مارس الماضى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة الامتحان المجمع لشهر أبريل الجارى لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى لا تشمل أجزاء المقرر الدراسى لشهر مارس الماضى، موضحة أن الأسئلة فى اختبار شهر أبريل تأتى فيما تم الإعلان عنه من مقررات فقط.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقررات امتحان شهر أبريل المجمع لصفوف المرحلة الابتدائية من الرابع حتى السادس الابتدائى، وننشر فى التقرير التالى تفاصيل الدروس المقررة على التلاميذ والتى تأتى منها أسئلة الاختبار المجمع المقرر عقده فى 26 أبريل الجارى، كالتالى:..



مقررات شهر أبريل لطلاب الصف الخامس الابتدائى

فى اللغة العربية، تابع الوحدة الأولى الصفحات من 13 حتى 16 ومن 17 حتى 22، وتابع الوحدة الثانية هوايات ومهارات صفحات من 27 حتى 39، وفى اللغة الإنجليزية unit 9 وunit 10 صفحات من 9 حتى 18، وفى الرياضيات تابع الوحدة الأولى صفحات من 8 حتى 14 وتابع الوحدة الثانية الدرس الأول حتى الدرس الثالث صفحات من 16 حتى 24 وتابع الوحدة الثالثة الدرس الثالث حتى الدرس الخامس من الصفحة 32 حتى 44، وفى مادة العلوم الوحدة الثانية الدرس الأول من الصفحة 18 حتى 23 وأنشطة الدرس الأول من 10حتى 14 والدرس الثانى من الصفحة 24 حتى 27 وأنشطة الدرس الثانى من الصفحة 15 حتى 17، وفى مادة الدراسات الاجتماعية الجغرافيا تابع الوحدة الأولى الدرس الثانى من الصفحة 8 حتى 14، وفى التاريخ الوحدة الثانية الدرس الأول حتى الدرس الثانى من الصفحة 32 حتى 35.



مقررت شهر أبريل للصف الرابع الابتدائى

فى مادة اللغة العربية تابع الوحد الأولى من الصفحة 20 حتى 27 ومن 28 حتى 32، وتابع الوحدة الثانية من الصفحة 34 حتى 37 ومن 34 حتى 38 درس هناء على سطح القمر، ، وفى اللغة الإنجليزية unit 9 وunit 10 صفحات من 9 حتى 18، وفى الرياضيات تابع الوحدة الأولى الصفحة من 13 حتى 26 والوحدتين الثانية والثالثة من 28 حتى 46، وفى العلوم، الوحدة الأولى الدرس الثالث من 21 حتى 27 وأنشطة الدرس الثالث من الصفحة 11 حتى 15 والدرس الرابع من الصفحة 28 حتى 33 وأنشطة الدرس الرابع من الصفحة 16 حتى 19، وفى الدراسات الاجتماعية تباع الوحدة الأولى من الصفحة 7 حتى 14 والوحدة الثانية من الصفحة 28 حتى 30 والوحدة الرابعة الدرس الأول حتى الدرس الثانى من الصفحة 32 حتى 35.



مقرر شهر أبريل للصف السادس الابتدائى

فى اللغة العربية، الوحدة الثانية درس فى منتصف الطريق واعراب الفعل المضارع، من الصفحة 13 حتى 16 ودرس الصديقان وكعكة السكر من الصفحة 17حتى 22 والوحدة الثالثة الصفحات من 27 حتى 32 و33حتى 39 القصة " على مبارك" الفصل السادس، وفى اللغة الإنجليزية unit 8 وunit 9 صفحات من 13 حتى 24، وفى الرياضيات، تابع الوحدة الأولى الدرس الخامس حتى الدرس السادس 17حتى 22، وتابع الوحدة الثانية من 45 حتى 51، وفى العلوم، الوحدة الثانية، الدرس الأول الصفحات من 22 حتى 31 وأنشطة الدرس الأول من 11 حتى 13 والدرس الثانى من 32 حتى 37 وأنشطة الدرس الثانى من صفحة 14حتى 17، وفى الدراسات الاجتماعية فى الجغرافيا تابع الوحدة الأولى من صفحة 12 حتى 18 والوحدة الثانية من 20 حتى 26 ، وتابع الوحدة الثالثة الدرس الثانى من 41 حتى 44 والوحدة الرابعة الدرس الأول من 46 حتى 49.

