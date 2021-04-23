التصريح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم بحادث فى طريق السويس

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن 3 شباب توفوا نتيجة حادث اصطدام بطريق السويس، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكان حادث مروع شهدته مدينة القاهرة الجديدة، بعد تصادم سيارتين ملاكى بطريق السويس نتيجة السرعة الزائدة، ما تسبب فى وفاة 3 شباب على الفور متأثرين بإصابتهم جراء الحادث الأليم، وإصابة أخرين.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس بوقوع حادث مرورى، وتحديدا قرب البوابات الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

كما انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين جراء الحادث إلى المستشفي.