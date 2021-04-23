التخطيط تنفيذ 93 مشروعًا فى التعليم بمحافظة المنيا خلال عامين

كتبت أسماء أمين

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 474 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء واحلال وتوسعة 1352 فصل فى محافظة المنيا خلال العامين الماضين

وأوضحت التخطيط فى تقرير حديث لها ان التوسع فى إنشاء مشروعات لقطاع التعليم ياتى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"،

وأكد التقرير ان نسبة القرى فى محافطة المنيا التى تتوافر بها مدرسة ابتدائى وإعدادى حكومى ارتفعت من 88.1% عام 2015، إلى 97% عام 2020، كما ارتفعت نسبة القرى التى تتوافر بها مدرسة إعدادى حكومى من 86.1% إلى 90.6% عام 2020.

وأشار التقرير إلى الانتهاء فى محافظة المنيا خلال عامى (18/2019- 19/2020)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 737 مشروعاً، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه فى 7 قطاعات (التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء، النقل، الرى، التنمية المحلية).