التحالف العربى يدمر 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية

أ.ش.أ

أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تدمير 3 طائرات مسيرة حوثية أطلقت صوب المملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف فى بيان، أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، اليوم الجمعة، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية فى السعودية، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولى الإنساني.

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير طائره ثانية بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية، حيث تم صد وتدمير محاولات الميليشيا الحوثية استهداف المدنيبن والأعيان المدنية.

وأشار التحالف إلى أنه اعترض ودمّر طائرة بدون طيار مفخخة ثالثة فى وقت سابق، أطلقت باتجاه جازان جنوب السعودية.