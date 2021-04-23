اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 09:14 ص
خالد صلاح
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البورصة الأمريكية تغلق جلسات التداول على انخفاض

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:00 ص
البورصة الأمريكية تغلق جلسات التداول على انخفاض مؤشر اقتصادى - أرشيفية
كتب وكالات

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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس عند إغلاق جلسات التداول فى البورصة.

فقد تراجع المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 321 نقطة) إلى 33815 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34126 نقطة وأقل مستوى عند 33717 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 13818 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14015 نقطة وأقل مستوى عند 33771 نقطة.

وأغلق المؤشر "إس أند بى 500" منخفضاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 4134 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4179 نقطة وأقل مستوى عند 4123 نقطة.

 


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