البورصة الأمريكية تغلق جلسات التداول على انخفاض

كتب وكالات

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس عند إغلاق جلسات التداول فى البورصة.

فقد تراجع المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 321 نقطة) إلى 33815 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34126 نقطة وأقل مستوى عند 33717 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 13818 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14015 نقطة وأقل مستوى عند 33771 نقطة.

وأغلق المؤشر "إس أند بى 500" منخفضاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 4134 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4179 نقطة وأقل مستوى عند 4123 نقطة.