اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 05:23 ص
خالد صلاح
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البنتاجون: نراقب الأوضاع بعد استهداف مطار بغداد الدولي

الجمعة، 23 أبريل 2021 05:00 ص
البنتاجون: نراقب الأوضاع بعد استهداف مطار بغداد الدولي لويد أوستين وزير الدفاع الأمريكى
أ ش أ

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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية، إن (البنتاجون) يراقب الأوضاع عقب استهداف مطار بغداد الدولي، قبل ساعات.

يأتى هذا فى وقت أفادت فيه مصادر أمنية عراقية، بأن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت فى محيط مطار بغداد الدولى من الجهة الجنوبية.

وبينت المصادر أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من قاعدة (فكتوريا) العسكرية الأمريكية، ولم تشر المصادر إلى وقوع إصابات أو حصول أضرار مادية، مؤكدة أن الصواريخ انطلقت من حى الفرات بمحيط المطار.

ولم تتبن أى جهة بعد هذا الهجوم، لكن غالبا ما تنسب واشنطن الهجمات المماثلة التى تستهدف قواتها أو مقراتها الدبلوماسية لمجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران.

 


البنتاجون

أخبار أمريكا

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داعش

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