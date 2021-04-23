اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 03:50 ص
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البنتاجون: القوات الأمريكية تبدأ شحن معداتها استعدادا للانسحاب من أفغانستان

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:00 ص
البنتاجون: القوات الأمريكية تبدأ شحن معداتها استعدادا للانسحاب من أفغانستان عناصر من الجيش الأمريكى
واشنطن أ ش أ

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أفاد مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بأن الجيش الأمريكى بدأ فى شحن معدات وإنهاء عقود مع مقدمى خدمة محليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من انسحابه العسكرى من أفغانستان فى الأول من مايو المقبل.

وأضاف المسئول - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية،  أنه بالرغم من أن الاستعدادات جارية، إلا أن القوات لن تبدأ الرحيل قبل عدة أسابيع، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك خفضا لأعداد القوات حتى يتم إغلاق القواعد المتبقية.

وكانت هناك مؤشرات على أنه يمكن استكمال الانسحاب قبل 11 سبتمبر، فى الذكرى الـ20 لهجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة، والتى تسببت فى الغزو الأمريكى لأفغانستان.

ويعد الانسحاب الأمريكى من أفغانستان فى عهد الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، ختاما لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بعد عمليات عسكرية استمرت 20 عاما.

 


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