اليوم السابع
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البرلمان العربي يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:54 م
البرلمان العربي يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة القدس
أ ش أ

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استنكر البرلمان العربي الاعتداءات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في أحياء مدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن مئات الجرحى فضلاً عن تحريض المستوطنين والجماعات اليمينية المتطرفة على قتلهم والمساس بممتلكاتهم.
 
وحمل البرلمان العربي، في بيان اليوم نشرته وكالة الأنباء السعودية، القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه المواجهات الخطيرة وماسينتج عنها من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ووقف هذه الاعتداءات وعدم الصمت حيال تلك الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني خاصة المقدسيين الذين يتعرضون لأبشع عملية طرد وتهجير قسرية من مدينتهم.
 
وشدد على أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين وخط أحمر، لافتًا النظر إلى أن القوات الإسرائيلي تسعى لمنع مشاركة الفلسطينيين في القدس في العملية الانتخابية مما يمثل اعتداءً واضحًا وصريحًا على كل التشريعات والمواثيق الدولية وبنود الاتفاقيات التي أقرت بحق كل المدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.
 

فلسطين

البرلمان العربي

القدس

إسرائيل

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