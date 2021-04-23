الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن خلية تابعة لمنظمة "حزب التحرير" الإرهابية

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قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا في مقاطعتي كيميروفو ونوفوسيبيرسك، من قمع نشاط خلية تابعة لمنظمة حزب التحرير الإرهابية .



وأضاف مصدر في مركز العلاقات العامة في المخابرات الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع قوات الحرس الوطني، من قمع نشاط خلية تابعة لمنظمة حزب التحرير الإرهابية الدولية".



وذكر المصدر، أن أفراد الخلية، كانوا يدعون لتدمير مؤسسات المجتمع العلماني، والتغيير القسري للسلطة القائمة، مضيفا أنه ووفقا للتحقيق، قام عناصر الخلية خلال الاجتماعات السرية، بنشر العقائد الإرهابية بين سكان المنطقة، وعملوا على تجنيد السكان المحليين في صفوف الخلية.



وأشار إلى أنه خلال عمليات التفتيش في شقق المعتقلين، عثر رجال الأمن على مواد دعائية وهواتف محمولة، ووسائط تخزين إلكترونية تحتوي على مواد محظورة في روسيا.