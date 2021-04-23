افتتاح 5 مساجد بأوقاف المنوفية وكفر الشيخ وقنا.. صور

كتب فريق المحافظات

افتتحت مديرية أوقاف المنوفية اليوم الجمعة 3 مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف والمساجد هى :

1- مسجد التوبة – جزيرة الحجر – مركز الشهداء.

2- مسجد القلشي- الرمالى – مركز قويسنا.

3- مسجد الإيمان القبلى – عزبة بريق صنصفط – مركز منوف.

مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

كما افتتحت مديرية أوقاف كفر الشيخ مسجد أحمد بسيونى بعويرة – صندلا – مركز كفر الشيخ ، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

كما افتتحت مديرية أوقاف قنا اليوم مسجد الشيخ جاد عبد الرحيم بالقلمينا – الوقف – قنا ، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.

وقد بلغ إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1383) مسجدًا، منها (1288) مسجدًا (إحلالاً وتجديدًا)، و (95) مسجدًا (صيانةً وترميمًا).



مساجد المنوفية



مسجد أحمد بسيونى