استرداد 4385 مترا من أملاك الدولة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع اللواء مجدي عنانى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، حملات استرداد أملاك الدولة في المحافظة. وقام مركز ومدينة الإسماعيلية بحملة مكبرة بالقرى التابعة له، ففى قرية نفيشه تم استرداد قطعة أرض ببناء سور بمساحة 150 متر مربع، وفى قرية الفردان تم وقف التعديات على أراضي زراعية لثلاث حالات بمساحة 750 متر مربع بمناطق المحجر والكيلو 9 غرب التابعة لجمعية الفردان الزراعية، وتمكنت قرية الحجاز من وقف التعدي على خطوط التنظيم بمساحة 35 مترا مربعا .

وفى سياق متصل قام مركز ومدينة القنطرة غرب بوقف التعديات بمنطقة نمرة 3 خلف كافتريا طيبة، عبارة عن منزل غير مكتمل البناء من الطوب الأبيض على مساحة 150 متر مربع، كما تم وقف التعدي في مبنى غير مكتمل البناء من الطوب الأبيض على مساحة 100متر مربع، ووقف تعدي سور من الطوب الأبيض على مساحة 100 متر مربع، ومنزل على مساحة 60 متر مربع بقرية الرياح .

ولفرض هيبة الدوله والقانون بدأ مركز ومدينة القنطرة شرق تنفيذ الموجه 17 وتمكن من استرداد مساحة 3000 متر مربع بقرية السلام وهي عبارة عن إجمالى 18 سور بالطوب الأبيض لمساحات متعدده و6 منازل بالطوب الأبيض غير مأهولة بالسكان بالإضافة إلى أكثر من 10 عشش مصنوعه من البوص.

وقام حي أول بوقف التعدي على كشك بطريق البلاچات فى منطقة البهتيني، لعدم وجود ترخيص.

وشدد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على استمرار الحملات، للتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعدى على أملاك الدولة، مؤكدًا أنها حق الشعب.