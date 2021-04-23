اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الغرف التجارية: تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا خطوة مهمة للطرفين

الجمعة، 23 أبريل 2021 02:29 م
اتحاد الغرف التجارية: تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا خطوة مهمة للطرفين الغرفة التجارية بالقاهرة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة، بتوقيع عدة اتفاقيات بين حكومتي مصر وليبيا، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة منها الصناعة و الكهرباء والمواصلات والنقل، و تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، والمجال الصحي. والاتصالات، و مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.
 
وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه بعد توقيع هذا العدد من الاتفاقيات، سيزداد التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وستكون هناك نتائج إيجابية في ظل رغبة الطرفين لزيادة التعاون الثنائي مؤكدًا أن اتفاقية تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائنا الليبين لإعادة الإعمار والتنمية سيكون لها مردود ايجابي كبير مع باقي الاتفاقيات خاصة إن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ستكون منظمة ومخططة فى مختلف المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.
 
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن السوق الليبي يستوعب عدد من العمالة المصرية مما يفتح آفاقا لفرص عمل جديدة للعامل المصري في ظل حجم الأعمال التي ستتم في ليبيا مستقبلًا.
 
كما أشاد "العربي" بتحركات الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الشأن والتعاون الذي تم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وتوقيع واحدة من مذكرات التفاهم التى تمت بين البلدين لزيادة التعاون في المرحلة القادمة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن خلال لقائة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن أن واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن تكون هذه العودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.
 

ليبيا

اعمار ليبيا

التعاون المصري الليبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الغرف التجارية: طرح منتجات عيد الفطر داخل منافذ "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة

الإثنين، 19 أبريل 2021 09:27 ص

اتحاد الغرف التجارية: أسعار معظم السلع الاستراتيجية مستقرة بالسوق رغم زيادة الطلب

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:12 م

الغرف التجارية عن مدينة الأدوية الجديدة بالخانكة: تحول مصر لأكبر مصدر للأدوية فى الشرق الأوسط .. تخدم منظومة التأمين الصحى التى تتبناها الدولة.. وتجذب المزيد من الفرص الاستثمارية فى صناعة الدواء

الجمعة، 02 أبريل 2021 02:30 م

الغرفة التجارية بالجيزة تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع المحافظة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة