إيطاليا تعتقل أحد العناصر الإرهابية المساعدة فى هجوم نيس عام 2016

كتبت ـ فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة الإيطالية فى عملية أمنية أحد العناصر الإرهابية المساعدة فى هجوم نيس ، الذى تسبب فى مقتل حوالى 86 شخصا فى عام 2016، وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن تأكيد إلقاء القبض على المتعاون مع مهاجم نيس يؤكد فاعلية التعاون الأمنى الدولى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وهنأت الوزيرة لامورجيزي، رئيس الشرطة ومدير الأمن العام لامبرتو جانّيني، على العملية الأمنية التي تمت الليلة الماضية بتنسيق مكتب المدعي العام في نابولي، والتي أدت إلى اعتقال المواطن الألباني إندري إليزي، المتهم بتزويد محمد لحويج بوهلال بالسلاح، وهو المسئول عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيس يوم 14 يوليو عام 2016.

وأضافت المسئولة عن وزارة الداخلية: “إن اعتقال إليزي، الذي أصدرت السلطات الفرنسية بحقه مذكرة توقيف أوروبية، يؤكد المهارات العالية لمحققي مكافحة الإرهاب في قوات الشرطة وفعالية التعاون الدولي”.

وخلصت الوزيرة معربة عن الشكر، "مرة أخرى لجميع رجال ونساء الشرطة الذين، باحترافهم والتزامهم اليومي، يضمنون نشاطًا وقائيًا دقيقًا ضد التهديد الإرهابي والاعتداء الإجرامي".

يذكر أن محمد لحويج بوهلال (تونسي) هو منفذ هجوم نيس عام 2016 حيث كان يقود سيارة شاحنة صدم بها حشد من الناس المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ذلك بكثير.