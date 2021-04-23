اليوم السابع
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"إيستات": زيادة التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا بنسبة 7.8% خلال 2020

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:28 ص
"إيستات": زيادة التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا بنسبة 7.8% خلال 2020 الوطنى الإيطالى للإحصاءات "إيستات"
فاطمة شوقى

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أكد المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاءات "إيستات"، أن التبادل التجارى بين إيطاليا ومصر شهد قفزة كبيرة خلال عام 2020، وذلك رغم وباء كورونا وتداعيات الطوارئ المفروضة فى دول العالم على حركة التجارة بين الدول، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وسجل التبادل التجاري بين البلدين زيادة بنسبة 7.8% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 4.68 مليار يورو، بحسب ما كشفه المعهد.

ويرجع الفضل في هذه الزيادة على وجه الخصوص إلى ارتفاع الصادرات الإيطالية، والتي زادت بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بعام 2019، لتتجاوز مرة أخرى عتبة 3 مليارات يورو، التي تم الوصول إليها منذ عام 2016.

وبلغت الصادرات الإيطالية 3.08 مليار يورو، أي بزيادة 27%، في حين انخفضت الواردات الإيطالية من مصر بنسبة 16.8%، لتصل إلى 1.6 مليار يورو، الأمر الذي يعني أن الميزان التجاري لصالح إيطاليا، بفارق 1.47 مليار يورو.

 


مصر

ايطاليا

التبادل التجارى

طوارئ كورونا

واردات ايطاليا

صادرات ايطاليا

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