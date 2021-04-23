اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بأسوان

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:04 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بأسوان تصادم توك توك - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، الجمعة، فى حادث تصادم سيارة نقل بمركبة توك توك بمنطقة العونية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام، لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وفى سياق آخر، شنت إدارة مرور أسوان، حملة مرورية فى مجال القضايا المرورية المختلفة، وتم ضبط 577 مخالفة مرورية على النحو التالى: التصالح الفورى فى 82 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 126 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة، وتم ضبط 7 توك توك حجز إدارى بناء على قرار المحافظ.

 

وفى مجال القيادة، تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.


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