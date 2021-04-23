إصابة 10 من عمال اليومية في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 10 من العمالة اليومية، اليوم، إصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمالة بطريق "الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة، نتيجة اختلال عجلة القيادة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الصالحية الجديدة لموقع الحادث، الذى أسفر عن إصابة 10 من العمال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.