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إصابة شاب وشقيقته فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:44 م
إصابة شاب وشقيقته فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيبت ربة منزل وشقيقها، اليوم الجمعة، بطلقات نارية في مشاجرة بسبب تجدد خصومة ثأرية بنجع الخطاطبة التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة شاب وشقيقته في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب تجدد خلافات ثأرية بدشنا.

وتبين من الفحص، أن الحادثة أسفرت عن إصابة سيدة 30 عاما، وشقيقها 27 عاما، بطلقات نارية، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب تجدد خصومة ثأرية بقرية نجع الخطاطبة في دشنا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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