اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 10:07 ص
خالد صلاح
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إصابات جماعية بكورونا في سفينة قوات بحرية في كوريا الجنوبية

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:00 ص
إصابات جماعية بكورونا في سفينة قوات بحرية في كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية - أرشيف
وكالات

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أكدت القوات البحرية الكورية الجنوبية، إصابة 32 بحارا، يخدمون في نفس السفينة البحرية، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".
 
وأضافت القوات البحرية اليوم الجمعة، أنه تم تأكيد إصابة أحد ضباط البحرية بكورونا في السفينة التي كان على متنها 84 بحارا، على خلفية مخالطة أحد أفراد عائلته مع مصاب مؤكد بكورونا.
 
وأفادت بأنه تم إجراء الاختبارات التشخيصية لكورونا على طاقم السفينة، ووجدت 31 إصابة أخرى لزملائه حتى الساعة العاشرة صباح اليوم، وجاءت نتيجة 48 اختبارا سلبية، وتنتظر 4 اختبارات نتائجها.
 
وذكرت القوات البحرية أن الاختبارات لا تزال جارية، وأنها تتخذ الخطوات الضرورية تماشيا مع الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا.
 

 


كوريا الجنوبية

كورونا

القوات البحرية

كوفيد19

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