إستونيا تطرد دبلوماسيا روسيا تضامنا مع جمهورية التشيك

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أعلنت وزارة الخارجية الإستونية اليوم الجمعة، طرد دبلوماسي روسي تضامنًا مع جمهورية التشيك.



وذكرت الخارجية الإستونية -في بيان حسبما أوردت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية- أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى إستونيا ألكسندر بتروف، والاحتجاج بشدة على المعلومات الواردة من جمهورية التشيك بأن المخابرات العسكرية الروسية نظمت تفجيرا لمستودع ذخيرة في عام 2014.



وأضاف بيان خارجية إستونيا "نعتبر أن روسيا انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وحاولت تقويض سيادة جمهورية التشيك، حيث أدى الإنفجار إلى مقتل شخصين"، مشددا على أن هذا السلوك يضر بأمن أوروبا واستقرارها ويعتبر غير مقبول.



وتابع البيان "تضامنا مع جمهورية التشيك، قررت إستونيا طرد دبلوماسيًا روسيًا لا تتوافق أنشطته مع الأنشطة الدبلوماسية المتفق عليها في اتفاقية فيينا".

بدورها، أكدت الخارجية الروسية أنها سوف تطبق قاعدو التعامل بالمثل وسوف تطرد دبلوماسيين إستونيين من روسيا.