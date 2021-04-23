اليوم السابع
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إسبانيا تكشف موعد إنتاج لقاحها الخاص لمكافحة كورونا

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:47 ص
إسبانيا تكشف موعد إنتاج لقاحها الخاص لمكافحة كورونا رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانتشيز
كتبت ــ فاطمة شوقى

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تتقدم إسبانيا فى عملية التطعيم، وتجاوز عدد الأشخاص في إسبانيا عشرة ملايين شخص بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، مما يعني أن 21.4٪ من السكان ، أي أن واحدًا من كل خمسة إسبان قد تلقى جرعة واحدة على الأقل ، وفقًا لبيانات الصحة.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إنه من المتوقع أن يكون لإسبانيا لقاح كورونا الخاص بها قبل نهاية العام الجارى، وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، إن مشروع شركة الأدوية العالمية لإنتاج لقاح كورونا، يعتبر من أكبر المشاريع الواعدة فى أوروبا لإنهاء أزمة الوباء.

في الأسبوع الماضي، زار بيدرو سانتشيز مرافق شركة الأدوية العالمية لإنتاج لقاح كورونا- هيبرا في مدينة آمر، الواقعة في مقاطعة جيرونا التابعة لمنطقة كتالونيا، حيث شدد على أهمية التطعيم باعتباره "أملًا كبيرًا" للتغلب على الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا حول العالم" .

يعد المشروع واحدًا من أكثر المشاريع تقدمًا قيد التطوير حاليًا في إسبانيا، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية في يونيو من هذا العام وسيتم إنتاج 400 مليون جرعة بحلول عام 2022.

وتخطط الحكومة الإسبانية لتطعيم 70 % من السكان بحلول نهاية شهر أغسطس. وحتى الآن، تلقى جرعتى اللقاح 2.9 مليون نسمة من أصل عدد سكان البلاد البالغ 47 مليون نسمة، في حين تلقّى جرعة واحدة على الأقل 9.3 مليون نسمة.

 


اسبانيا

لقاح كورونا

التطعيم

فيروس كورونا

كوفيد 19

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