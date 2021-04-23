اليوم السابع
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إحالة متهمين بحيازة مواد مخدرة داخل ميكروباص فى مصر القديمة للمحاكمة الجنائية

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:20 م
إحالة متهمين بحيازة مواد مخدرة داخل ميكروباص فى مصر القديمة للمحاكمة الجنائية سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة داخل سيارة ميكروباص، قبل بيعها لعملائهما فى مصر القديمة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" ( قيادة أحدهما وملك الآخر) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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