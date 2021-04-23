اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 115 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 23 أبريل 2021 12:07 م
أمن المنافذ يضبط 115 قضية متنوعة خلال 24 ساعة الشرطة
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 7 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 115 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1336 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 180 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط 5 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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