أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات سرقة محتويات شقة سكنية بالسيدة زينب

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من كشف غموض وملابسات سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة شاشة ومبلغ مالى، من داخل الشقة سكنه، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بنافذة شرفة الشقة وبعثرة بمحتوياتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، "له معلومات جنائية". وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة".

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وضبط الشاشة المُستولى عليها لدى عميل له، صاحب معرض أجهزة كهربائية كائن بدائرة القسم.