أجواء رمضانية مبهرة.. شاهد عرض لفرقة الشرقية للآلات الشعبية

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من عرض لفرقة الشرقية للموسيقى والفن الشعبى التابعة لقصر ثقافة الزقازيق، ضمن عروض ليالي رمضان تحت رعاية وزارة الثفاقة.



جانب من العرض

وأكد أحمد سامى خاطر، وكيل وزارة الثقافة بالشرقية، أنه يوميا يقدم المسرح المفتوح عرضا من الفرق التابعة لها مثل فرق الشرقية للإنشاد الدينى والفنون الشعيبة والموسيقى الشعبية، ذلك فى التاسعة مساء حتى يوم 16 رمضان .

يذكر أن فرقة الشرقية لموسيقى والأغانى الشعيبة تأسست فى عام 2017، ضمن جهود الوزارة لضم الفنون الشعيبة والتراثية والحافظ عليها، ويرتدى الفنانون فيها الملابس الشعيبة من جلابيه بلدى الرجالى وزى الفلاحى للسيدات، ويقدم اغاني شعيبة من التراث على أنغام الناى والمزمار والطبلة .