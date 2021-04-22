الرئيسية أخبار عاجلة 10 محظورات على سائقى السيارات فى قانون المرور الجديد.. إنفوجراف الخميس، 22 أبريل 2021 06:00 م محظورات على سائق السيارة بقانون المرور الجديد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، نص عليها قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب، تعرض السائق للمساءلة القانونية أثناء سيره على الطرق، يستعرضها الإنفوجراف التالى. محظورات على سائق السيارة قانون المرور الجديد محظورات على السائق قانون المرور مجلس النواب مخالفات المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة 10 محظورات على سائق السيارة وفقا لقانون المرور الجديد الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:30 ص خطأك يعرضك للمخالفة.. كيف نظم مشروع قانون المرور الجديد حق فحص السائقين الإثنين، 19 أبريل 2021 12:00 م خطأك يغرمك مخالفة.. كيف تلغى رخصة السائق وفقا لمشروع قانون المرور الجديد السبت، 17 أبريل 2021 12:00 م خطأك يغرمك مخالفة.. عقوبة تركيب ملصقات فى السيارة بقانون المرور الجديد الجمعة، 16 أبريل 2021 12:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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