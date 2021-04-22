10 محظورات على سائقى السيارات فى قانون المرور الجديد.. إنفوجراف

مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، نص عليها قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب، تعرض السائق للمساءلة القانونية أثناء سيره على الطرق، يستعرضها الإنفوجراف التالى.



محظورات على سائق السيارة