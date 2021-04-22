اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 06:40 م
خالد صلاح
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10 محظورات على سائقى السيارات فى قانون المرور الجديد.. إنفوجراف

الخميس، 22 أبريل 2021 06:00 م
10 محظورات على سائقى السيارات فى قانون المرور الجديد.. إنفوجراف محظورات على سائق السيارة بقانون المرور الجديد

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مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، نص عليها قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب، تعرض السائق للمساءلة القانونية أثناء سيره على الطرق، يستعرضها الإنفوجراف التالى.
 
محظورات على سائق السيارة
محظورات على سائق السيارة
 

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قانون المرور

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مخالفات المرور

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