10 تصريحات لوزيرة البيئة فى اليوم العالمى للأرض.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للأرض 22 إبريل الجارى من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة، وذلك بعرض عدد من الرسائل للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية انقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.



وفى التقرير التالى نرصد 10 تصريحات لوزيرة البيئة فى اليوم العالمى للأرض. 1- الاحتفال باليوم العالمى للأرض هو اعتراف دولى بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة.

2- جائحة كورونا التى تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أى وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنباً إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التى نعيش عليها.

3- تدعو الجميع بالعمل الجاد والسعى لإنقاذ كوكب الأرض.

4- مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط .

5- إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة لكنها ستساهم فى انقاذ الطبيعة منها ترشيد استهلاك الطاقة ، زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام.

6- ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام وإعادة التدوير وغيرها .

7- تقليل استهلاك البلاستيك فى حياتنا اليومية ، لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة.

8- انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك، و المبادرة الوطنية فى مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام .

9- التوقف عن كل الأعمال التى تؤدى الى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى والإنسانية.

10- العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا ) من الحيوانات للإنسان تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الانسان على الطبيعة.