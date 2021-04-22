اليوم السابع
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وكيل صحة المنوفية: 4 ألاف و 256 حالة تلقوا لقاح كورونا

الخميس، 22 أبريل 2021 08:00 ص
وكيل صحة المنوفية: 4 ألاف و 256 حالة تلقوا لقاح كورونا الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس مع العاملين بالمديرية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن قيام الطاقم الطبى المتواجد بمراكز لقاح كورونا الموجودة بتطعيم ما يقرب من 4 ألاف و 256 حالة من المستحقين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بمستشفيات  "مستشفى حميات منوف، المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بمركز السادات حتى اليوم  .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن المديرية حددت الأعداد التى تلقت اللقاح منذ إنطلاق الحملة، وحتى أمس الثلاثاء 4 آلاف 256 حالة فى المحافظة ، تحت إشراف طبى كامل ، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدى أطباء متخصصين .

وأوضح وكيل الوزارة بأن العمل يسير بصورة منتظمة بالأربعة مراكز بالمحافظة ، لحصول المواطنين على لقاح كورونا ، وهم " مستشفى حميات منوف ، المركز الصحى بشبين الكوم ، المركز الصحى بأشمون ، ووحدة إسكان المستقبل بمركز السادات " .

مؤكدا أن الحالات التى تلقت اللقاح بحالة جيدة ويتم متابعتهم عن طريق الطب الوقائى بكل مركز ومدينة التى يقنط بها كل حالة .

وكانت المديرية خصصت 19 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين فى كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقى رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


المنوفية

صحة المنوفية

وكيل صحة المنوفية

مستشفيات المنوفية

تلقى لقاح كورونا

المواطنين يتلقون لقاح فيروس كورونا

الاطقم الطبية بمستشفيات المنوفية

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