اليوم السابع
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وكيل تعليم سوهاج: حضور 87% بأخر أيام الإمتحان التجريبى للثانوية العامة.. صور

الخميس، 22 أبريل 2021 01:00 م
وكيل تعليم سوهاج: حضور 87% بأخر أيام الإمتحان التجريبى للثانوية العامة.. صور
سوهاج محمود مقبول

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تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه حمدي مصطفى، وكيل المديرية بمتابعة سير إجراءات الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس سوهاج في أخر يوم لأداء الإمتحان بنسبة حضور اليوم بلغت87% .

وأطمان وكيل وزارة التربية والتعليم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا من التباعد بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامه الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحان وأن نسبة الحضور في اليوم الأول كانت 93% ونسبة الحضور بيوم الإمتحان الثانى كانت 91%.

وأكد أبوزيد التزام الطلاب بحضور الامتحان بهدف قياس مدى كفاءة الشبكات الداخلية للمدارس ومدى قدرة تحمل شبكات الفايبر الخاص بالوزارة لدخول الطلاب في وقت واحد لأداء الامتحانات، كما أوضح أن الامتحان يهدف إلى قياس مدى قدرة شرائح البيانات لدى الطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن غرفة العمليات المشكلة لم تتلقى أي شكاوى وان الشكاوى التقنية التي ظهرت تم حلها على الفور بمعرفة التطوير التكنولوجى من خلال اللجان المكلفة بذلك داخل المدارس والغدارة المختلفة على مستوى المحافظة وأنه تم تقديم كافه أوجه الدعم الفني والنفس للطلاب من خلال أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس والأخصائي الاجتماعي لتلافى أي مشاكل قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وكيل وزارة يتفقد لجان الامتحان
وكيل وزارة يتفقد لجان الامتحان

 

جانب من الامتحان
جانب من الامتحان

 

 


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