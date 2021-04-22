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وكالة الطاقة الذرية: إيران تستخدم مجموعة أجهزة طرد واحدة للتخصيب فى نطنز بدلا من 2

الخميس، 22 أبريل 2021 08:35 م
وكالة الطاقة الذرية: إيران تستخدم مجموعة أجهزة طرد واحدة للتخصيب فى نطنز بدلا من 2 الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تستخدم مجموعة أجهزة طرد واحدة للتخصيب في نطنز بدلا من 2 سابقا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أفادت بأن إيران تعتزم تركيب أربع مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزىIR-4 فى منشأة نطنز.

وأوضح تقرير للوكالة اطلعت عليه "رويترز" أن إيران نصبت بالفعل مزيدا من أجهزة الطرد المركزى المتقدمة IR-2M وIR-4 فى منشأة نطنز.

وأشار التقرير إلى وجود ما يصل إلى 1044 جهاز طرد مركزى من طراز IR-2M فضلا عن 348 جهاز طرد مركزى من طراز IR-4 مركبين فى المنشأة، لافتا إلى أن "البعض من أجهزة الطرد المركزى هذه قد تم استخدامها".

وكان تقرير الوكالة الصادر فى 1 أبريل أشار إلى أن إيران تستخدم 696 جهاز طرد من طراز IR-2m و174 جهازا من طراز IR-4.

 


الطاقه الذريه

تخصيب

ايران

نطنز

اخبار

النووى

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