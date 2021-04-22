وسائل إعلام عراقية: هجوم صاروخى يستهدف قاعدة أمريكية بمطار بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، باستهداف قاعدة "أمريكية" قرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا.
وقال المصدر لموقع السومرية نيوز، إن "3 صواريخ استهدفت، قبل قليل، قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد أحدهم سقط بالقرب من مهبط الطائرات".
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أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، باستهداف قاعدة "أمريكية" قرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا.
وقال المصدر لموقع السومرية نيوز، إن "3 صواريخ استهدفت، قبل قليل، قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد أحدهم سقط بالقرب من مهبط الطائرات".
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