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وزير الصحة التونسي: لقاح "سينوفاك" الصيني ضد كورونا آمن وفعال

الخميس، 22 أبريل 2021 02:00 ص
وزير الصحة التونسي: لقاح "سينوفاك" الصيني ضد كورونا آمن وفعال لقاح كورونا
تونس (أ ش أ)

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 أكد وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي المهدي، أن لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن وفعال.

وأوضح الوزير، في بيان لوزارة الصحة اليوم، أن اللقاح حصل على ترخيص من الوزارة للبدء في استخدامه.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وتعافي 128 حالة، ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عدد الإصابات المسجلة بلغت حتى الآن 21 ألفًا و584 إصابة، من بينها 15 ألفا و216 حالة تعافي، بينما تم تسجيل 1483 وفاة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

 

 

 

 

 


سوريا دمشق

فيروس كورونا

لقاح كورونا

تونس

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