موسكو (أ ش أ)

أمر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قوات الجيش بأن تكون مستعدة للرد فورا على أى تطورات سلبية فى مناطق إجراء مناورات" Defender Europe" التى سينفذها حلف حلف شمال الأطلسى"الناتو" قريبا.

وأوضح شويجو، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، فى شبه جزيرة القرم خلال تدريبات عسكرية ينفذها الجيش الروسى هناك، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن حلف شمال الأطلسي كثف بشكل ملموس أنشطته العسكرية قرب حدود روسيا الجنوبية، بما يشمل الأنشطة الاستطلاعية والتدريبية..مؤكدا أن روسيا تتابع عن كثب نقل الناتو قواته إلى منطقة المناورات القادمة.

وأشار إلى إنشاء مراكز تنسيق تعمل على استقبال قوات الحلف والشحنات المرتبطة بالمناورات في كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا، وأن الناتو ينشر حاليا إحدى المجموعات الرئيسية من قواته في حوض البحر الأسود، فضلا عن وصول شحنات أسلحة ومعدات عسكرية وخاصة إلى الموانئ اليونانية.

وأمر شويجو الجيش الروسي في هذا الصدد بـ"مواصلة متابعة الأوضاع في مناطق تدريبات" Defender Europe" والاستعداد للرد فورا في حال حدوث أي تطورات غير مؤاتية".

ومن المتوقع أن تصبح Defender Europe التي سيجريها الناتو في شهري مايو ويونيو القادمين أكبر مناورات لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة.