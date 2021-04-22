

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه العديد من الوكالات الاستخباراتية بتقييم مخاطر تغير المناخ، ولفت، في الوقت ذاته، إلى أن الجيش الأمريكي يعمل على تزويد أسطوله البحري بقطع تعمل بالطاقة النظيفة.



وكشف وزير الدفاع الأمريكي أن وزارة الدفاع تأثرت مرارًا بالتغير المناخي، لافتًا إلى أن التغير المناخي أرغمنا مرارًا على وقف تدريبات عسكرية.



من جانبها، أشارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعتبر تغير المناخ تهديدًا عالميًا جسيمًا، موضحة أن تغير المناخ موضوع ذو أولوية في الإحاطات والتقارير المرفوعة إلى الكونجرس.