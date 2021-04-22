وزير الإسكان يختتم جولته بالمنصورة الجديدة بتفقد المرحلة الأولى لمحطة محولات الكهرباء

كتب أحمد حسن

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته ب مدينة المنصورة الجديدة ، بتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الأولى لمحطة محولات الكهرباء، بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.

وتجول وزير الإسكان، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل محطة محولات الكهرباء ، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع، وآلية عمل المحطة، التى تبلغ طاقتها الإجمالية 500 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14.5 فدان.

وتفقد الوزير، إحدى مدارس التعليم الأساسى، التى يجرى الانتهاء من تنفيذها، موضحاً أنه يجرى تنفيذ مدرسة أخرى للتعليم الأساسي، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد آخر من المشروعات الخدمية، ومشروعات المرافق المختلفة.