وزير الأوقاف باحتفالية العاشر من رمضان: افتتحنا 1383 مسجدا خلال عام.. صور

الغربية فريق المحافظات

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه فى أقل من عام تم افتتاح (1383) مسجدًا، منها (1288) بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومنها (95) مسجدًا صيانة وترميمًا.

جاء ذلك خلال احتفالية بذكرى العاشر من رمضان في محافظة الغربية وافتتاح مسجد الرحمة بمدينة طنطا، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على بناء بيوت الله وإعمارها.

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصرى والأمة العربية بذكرى العاشر من رمضان، متمنيًا أن يجعل الأيام كلها ذكرى نصر وعزة.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، قال أنا أحب بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه وذلك شكرًا لله أنى نجى الله موسي.

ولفت الدكتور محمد مختار، إلى أن أيام رمضان أيام نصر وعزة وأول انتصار للمسلمين كان فى شهر رمضان ومن تلك الانتصارات العاشر من رمضان عام 1973 وأعظم نصر لهذه الأمة فى العصر الحديث، حيث تمكنت القوات المسلحة الباسلة من تحطيم خط برليف، مقدما التحية للقوات المسلحة ولأسر الشهداء ولكل شهداء هذا الوطن.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدفاع عن هذا الوطن لن يتوقف لأن غريزة الدفاع عن الوطن تدفعها أجيال متعاقبة ويدافع عنها الجميع بالروح والدم، كما أن مواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه وطننا، يد تبنى ويد تحمل السلاح والجيش المصرى جيش رشيد يحمى ويبني، ولكنه نار يحرق المعتدين لمن يفكر الاعتداء على أرض مصر.



وزير-الأوقاف-باحتفالية-العاشر-من-رمضان-وافتتاح-مسجد-الرحة-بطنطا-(1)



وزير-الأوقاف-باحتفالية-العاشر-من-رمضان-وافتتاح-مسجد-الرحة-بطنطا-(2)



وزير-الأوقاف-باحتفالية-العاشر-من-رمضان-وافتتاح-مسجد-الرحة-بطنطا-(3)



وزير-الأوقاف-باحتفالية-العاشر-من-رمضان-وافتتاح-مسجد-الرحة-بطنطا-(4)



وزير-الأوقاف-باحتفالية-العاشر-من-رمضان-وافتتاح-مسجد-الرحة-بطنطا-(5)