اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بذكرى العاشر من رمضان

الخميس، 22 أبريل 2021 10:52 ص
وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بذكرى العاشر من رمضان وزارة الهجرة
كتب محمود راغب

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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الجاليات المصرية حول العالم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان لانتصار أبطالنا وجنودنا البواسل في ملحمة أكتوبر المجيدة عام 1973..
 
وقالت وزيرة الهجرة :"كل التحية لأبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصر بقوة وسلام وأمان في ظل جيش يحميها وأبطال يدافعون عنها .. وكل عام وأنتم بخير"
 
 
وفى السياق تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان اليوم الخميس، عقب صلاة التراويح بمسجد الرحمة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وينقلها التلفزيون المصرى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
 
وقالت الوزارة، إنه من المقرر أن يشارك فى الاحتفالية كلا من عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.
 
 

الهجره

العاشر من رمضان

ذكرى العاشر من رمضان

المصريين فى الخارج

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