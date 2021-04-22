كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الخميس، فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة وممثلى شركة DEME البلجيكية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث سبل دعم و تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وبلجيكا، فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع فى مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تمشيا مع التوجه العالمى فى هذا المجال.

وفى إطار التوجه العالمى للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ تمشياً مع استراتيجية 2035/2050.

وأشاد شاكر فى بيان له اليوم بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبلجيكا فى العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء، مؤكدا على رغبته فى الاستفادة من الخبرات البلجيكية فى مجال الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى اتفاق نوايا الذى تم توقيعه بين الشركات التابعة لوزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وشركة أبوقير لإنشاء وإدارة الموانئ مع تحالف شركة DEME البلجيكية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة فى مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه على مستوى العالم، ونظراً لموقع جمهورية مصر العربية المتميز والثراء الواضح الذى تتمتع به فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية والأراضى المتاحة المؤهلة لهذا المجال، والعلاقات المتميزة بين البلدين، وكذلك استكمالا لقصص النجاح التى نجح قطاع الكهرباء فى تحقيقها فى مجال الطاقة المتجددة.

وأكد شاكر على اهتمام القيادة السياسية من سرعة الانتهاء من المناقشات ودراسات الجدوى المبدئية لتنفيذ مشروع تجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطوة نحو التوسع فى هذا المجال وصولاً إلى إمكانية التصدير.

وتقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالشكر لشركة DEME على الجهود المبذولة والالتزام بالجدول الزمنى للبدء فى اتخاذ خطوات جادة نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن الخطوات الحالية تتماشى مع الاسترتيجية المصرية من أجل أن تكون مصر مركز محورى للطاقة.

من جانبه، أكد فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’ Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة على رغبة الحكومة البلجيكية فى دعم وتعزيز التعاون مع مصر لتحقيق أهدافها واستخدام الهيدروجين.

وجدير بالذكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.