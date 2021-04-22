اليوم السابع
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واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة

الخميس، 22 أبريل 2021 07:10 ص
واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة الرئيس الإيراني حسن روحاني
(وكالات)

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أنه لدى الولايات المتحدة خلافات عميقة، ومخاوف عندما يتعلق الأمر بسلوك إيران.

وقال برايس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إنه لا ينبغي لطهران أن تتوهم بأننا سوف نتوانى عن جهودنا لمحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، ودعم الوكلاء في المنطقة.

 

وأبان أنه لا يوجد شيء في خطة العمل الشاملة المشتركة ينص على أن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى في جميع أنحاء العالم لا يمكنها فرض عقوبات لمحاسبة إيران على مجالات أخرى من سلوكها الخبيث، وتأثيرها الخبيث.

 

 

 


إيران

واشنطن

طهران

البيت الأبيض

عقوبات

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