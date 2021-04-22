نيابة برج العرب تحقق فى واقعة العثور على جثة سيدة فى أرض مهجورة

الإسكندرية أسماء على بدر

تباشر نيابة برج العرب بالإسكندرية التحقيقات فى واقعة العثور على جثة سيده فى أرض مهجورة وأمرت بحبس زوج السيده 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته لوجود خلافات بينهم.

وكانت قد تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية وجود جثة فتاة مجهولة فـى العقد الثالث من العمر) أمام منزل مهجور كائن بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة القسم وبها جرحين رضيين بالرأس وما تبين أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية ، ومستأجر لأحد الأشخاص.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بالبحيرة) وأن وراء إرتكاب الواقعة (زوجها ، مقيم بالبحيرة ، له معلومات جنائية ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهما وقيامه بإستدراجها لمكان العثور وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها فأودى بحياتها ولاذ بالهرب وأرشد عن الأداة المستخدمة .