نادر سعد: ترحيب ليبى لعمل الشركات المصرية.. ورئيس الوزراء وعد بالنظر فى سرعة عودة العمالة

كتب رامى محيى الدين

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء أمس إلى ليبيا كانت من أهم الزيارات الخارجية ولم يسبق أن زار الدولة الليبية وفد بهذا المستوى "رئيس حكومة و11 وزيرا وجهات معنية كثيرة"، مما يدل على مدى الديناميكية التي تتمتع بها الحكومة المصرية، الليبيون في حاجة إلى عودة العمالة المصرية التي أسهمت في بناء الدولة المصرية، وسيتم النظر على سرعة العمل على عودة العمالة بعد تنظيم أوضاعهم وتوفير أوجه الأمن لهم هناك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان: في ظل ترحيب الدولة الليبية بعودة العمالة المصرية رئيس الوزراء وعد بالنظر في سرعة عودتهم، ولكن بعد تنظيم أوضاعهم هناك أيضا ترحيبا بالشركات المصرية لإعادة إعمار ليبيا، وليس أدل من كلمة رئيس الحكومة الليبية الذى قال "لقد فتحنا الباب وأنتم أول الداخلون"، وستكون هناك شراكات في ملفات كثيرة جدا، وليس لدينا هدف سوى وحدة الشعب الليبى وتطوير الدولة الليبية وتنميتها.



وكان قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، محمد حمودة، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إلى طرابلس، مهمة وتأتي استكمالًا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة والرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع حمودة -في تصريحات أوردتها بوابة الوسط الليبية- اليوم الأربعاء، أن زيارة مدبولي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبناء علاقات استراتيجية يستفاد فيها من الإمكانات المختلفة للطرفين.

وأوضح أن الوفد الكبير رفيع المستوى يدل على حجم الشراكة والتعاون الذي تطمح إليه قيادة الدولتين، ويسهم في حلحلة التحديات التي تواجهه وترفع معاناة أبنائه في التنقل والعمل والإقامة، إلى جانب التعاون في المجالات الخدمية المختلفة.