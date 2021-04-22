اليوم السابع
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مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: خروج المرتزقة من ليبيا أمر حتمي

الخميس، 22 أبريل 2021 07:10 ص
مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: خروج المرتزقة من ليبيا أمر حتمي الطاهر السنى
(وكالات)

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قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، الطاهر السنى، إن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أمر حتمى، مؤكداً أن هناك سعياً لعقد جلسة في مجلس الأمن بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وشدد السنى، في تغريدة له عبر “تويتر”، على عدم السماح بخروج سلاح المرتزقة والمقاتلين الأجانب لحفظ أمن دول الجوار.

وطالبت “اللجنة الرباعية بشأن ليبيا” التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو مساء أمس الثلاثاء إلى “الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها”.

 

 

 


ليبيا

مرتزقة

الأمم المتحدة

نزع السلاح

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