مغارة على بابا.. مستريح الشرقية استولى من صالح على 200 ألف جنيه

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة العاشرة"

وفى الحلقة العاشرة من برنامج " مغارة على بابا"، يقول صالح عيسى أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه دفع مبلغ 200 ألف جنيه كل ما يملك لمستريح الشرقية، بعد أن تم إقناع بالاستثمار في مجال العقارات بفائدة 40%، وحصل على أو فائدة بالفعل وفائدة أخرى، ولم يحصل على أي شيء أخر.

وأضاف ضحية المستريح، "خدنا على المتهم كتير من الأحكام، مش عايزين غير فلوسنا، في ناس أتضرت كتير جداً من الفلوس دى، الناس بتتمتع بفلوسنا واحنا مش لاقيين، احنا مش عايزين غير فلوسنا بس مش عايزين حاجة تانية".