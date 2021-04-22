معهد السرطان البريطانى: جرعة من أسترازينيكا تحمى مرضى سرطان النخاع من كورونا

ندي سليم

كشفت دراسة قادها معهد أبحاث السرطان بلندن أن جرعة واحدة من لقاح أسترازينكيا المضاد لكورونا أدت إلى تحصين مرضى المايلوما أى السرطان النخاعى المتعددة، من فيروس كورونا ما يشير إلى أنها توفر الحماية ضد الفيروس، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس.





واختبر الباحثون أجسامًا مضادة لفيروس كورونا في 93 شخصًا مصابين بسرطان الدم ونخاع العظام، للوقوف على معدلات الحماية التى يحصل عليها مرضى سرطان الدم بعد التطعيم، أثبتت التجربة تحسين 70% منهم.

والمايلوما هو سرطان الخلايا المناعية المنتجة في نخاع العظام، والذى يعرض المرضى لخطر أكبر للإصابة بعدوى كورونا الشديدة، وكانت هناك مخاوف من أنه قد يتسبب أيضًا فى تقليل الحماية لهم استجابةً لأى لقاح.

واختبر الباحثون دم المرضى الذين تلقوا جرعة أولى من اللقاح، بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ليجدوا أن 56% من مرضى المايلوما ثبتت أن لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا.

وعندما قام الباحثون بتحليل دماء 40 من المرضى الذين تم اختبارهم سلبيًا لمعرفة ما إذا كان لديهم أنواع أخرى من الأجسام المضادة، تشير إلى بعض الحماية المناعية ضد الفيروس، وجدوا أن نحو 70% من المرضى الذين تم اختبارهم للورم النخاعى لديهم استجابة مناعية للقاح.

وكان المرضى فى الدراسة تلقوا لقاحى أسترازينيكا وفايزر، وتم إعطاؤهم جرعة أولى قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من اختبار الدم للأجسام المضادة.

ووجد الباحثون أن عمر المريض أو جنسه أو مستوى خلايا الدم البيضاء لدى المريض أو الوقت منذ التطعيم لم يكن له أى تأثير على مناعته ضد الفيروس، كما تبين أن الاختلاف الأكثر وضوحًا بين الأشخاص المصابين بالورم النخاعي كان يعتمد على كيفية استجابتهم لعلاج السرطان، حيث أظهر 66% من أولئك الذين استجابوا جيدًا للعلاج مناعة مقارنة بـ 30% فقط من المرضى الذين يستجيبون بشكل سيئ للعلاج.

ويهدف الباحثون إلى التعرف على دور اللقاحات فى حماية مرضى المايلوما من فيروس كورونا، لتوفير بعض الطمأنينة للمرضى الذين كانوا قلقين من أن اللقاحات لن تعمل فى حمايتهم من العدوى.