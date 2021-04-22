مصر للطيران تسير اليوم 51 رحلة دولية وداخلية لنقل 4226 راكبا لوجهات مختلفة

كتب أحمد مصطفى

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 51 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 4226 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بمصر للطيران، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق منمطار القاهرة الدولي إلي كل من (بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أمستردام، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 8 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4266 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمةالصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، بالإضافة إلي خضوع جميع الركاب والأطقم والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.