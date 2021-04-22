مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق "العلاقى" جنوب شرق مدينة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وشهدت أسوان أمس أيضا حادثا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتى نقل بطريق أسوان الزراعى، وتم نقل الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق أسوان الزراعى، بالقرب من قرية الجعافرة بمركز دراو، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد حسن صالح 46 سنة، مصاب بكسر قاع الجمجمه واشتباه كسر الكتف الأيمن، وعبد الله علي حسن 19 سنة، مصاب باشتباه كسر الذراع الأيمن وجرح بالرأس، وعبد الرحيم عبد الله عبد العزيز 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وإصابة رابع مجهول الهوية 30 سنة تقريبا، مصاب بغيبوبة تامة وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، بينما توفى فتحى سليم محمد سليمان 28 سنة.