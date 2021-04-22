محافظ كفر الشيخ: انطلاق أولى سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة ،واللواء ياسر حفناوى ، السكرتير العام المساعد، بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،وأشرف الدقدوقي، مدير عام الإدارة العامة لأنظمة المعلومات والتحول الرقمى ، أول سيارة مركز تكنولوجى متنقل ، لتقديم الخدمات المتعددة، مجهزة بالكامل بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين " مكاتب موظفين ، مقاعد للمواطنين ،رامب لذوى الاحتياجات الخاصة ، وحدة ترتيب دورة ،خزينة " ، نظام مراقبة تليفزيونى يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل بالمحافظة، والأجهزة الإلكترونية اللازمة من حاسبات آلية و لاب توب وطابعة ليزر متعددة الوظائف، ووسيلة الاتصال اللازمة للعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات ، وماكينة الدفع الإلكترونى pos ، وسيتم الإعلان عن مكان تمركز المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها أسبوعيا للمواطنين.

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تعتبر إضافة كبيرة للمحافظة وتسهيلا على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير خدمات المواطنين وتعاون كافة الجهات مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية ،لتخفيف الضغط على المراكز ،وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحى وتجهيز هذه المراكز المتنقلة بإمكانية تقديم كافة الخدمات الحكومية وتتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحاما لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ،وكذلك الأماكن التى ليس بها مراكز تكنولوجية ثابتة.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،يأتى ذلك فى إطار البرتوكول بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الموقع الشهر الماضى برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير سيارات متنقلة لخدمات المحليات بالمحافظات والذى ينص على تدبير مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة للعمل بكافة إمكانيات مثيلتها الثابتة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات ،وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية وتطبيق معايير الجودة داخل مراكز الخدمة المتنقلة والتى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور ومتابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجه الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية تسهيلاً وتيسيراً لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

السيارة مجهزة بامكانيات متعددة



تجهيزات متعددة بالسيارة



سيارة متنقله كمركز تكنولوجي



شاشة بالسيارة المتنقلة