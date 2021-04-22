محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجى المطور للخدمات التموينية بالأشراف.. صور

رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ولفيف من القيادات التنفيذية .



وأوضح "الداودى"، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية، مشيرا أن تكلفة تطوير المركز بلغت مليون و250 الف جنية لخدمة 38 آلاف نسمه ،مضيفًا أن المحافظة أنتهت من تطوير وافتتاح 14 مراكز إلكتروني للخدمات التموينية بقري الأشراف، المحروسة، أبنود، القلعة، الجبلاو، جراجوس، القارة، العسيرات، حجازة، مدينة نجع حمادي، مدينة نقادة، مدينة قنا، مدينة دشنا، مدينة أبوتشت، بالإضافة إلي استهداف تطوير 20 مركز آخر، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.



ومن جانبه، قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين، إن المركز يحتوي على نظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم، مشيرا إلى أن المركز مزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل على قاعة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.



محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (1)



محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (2)



محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (3)



محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (4)



محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (5)



محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (6)



محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (7)



محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (8)



محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (9)