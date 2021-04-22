اليوم السابع
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محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجى المطور للخدمات التموينية بالأشراف.. صور

الخميس، 22 أبريل 2021 11:56 ص
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجى المطور للخدمات التموينية بالأشراف.. صور محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور
قنا_ صابر سعيد

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افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي المطور لخدمة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، بإدارة تموين قرية الأشراف التابعة لمركز قنا، وذلك لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة لتقديم كافة الخدمات التموينية للمواطنين، وتشمل خدمات بدل فاقد، وتالف، وإصدار فصل اجتماعي، وإضافة الزوجة، وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى، والخصم، والإلغاء، والتظلمات.
 

رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ولفيف من القيادات التنفيذية .

وأوضح "الداودى"، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية، مشيرا أن تكلفة تطوير المركز بلغت مليون و250 الف جنية لخدمة 38 آلاف نسمه ،مضيفًا أن المحافظة أنتهت من تطوير وافتتاح 14 مراكز إلكتروني للخدمات التموينية بقري الأشراف، المحروسة، أبنود، القلعة، الجبلاو، جراجوس، القارة، العسيرات، حجازة، مدينة نجع حمادي، مدينة نقادة، مدينة قنا، مدينة دشنا، مدينة أبوتشت، بالإضافة إلي استهداف تطوير 20 مركز آخر، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.

ومن جانبه، قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين، إن المركز يحتوي على نظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم، مشيرا إلى أن المركز مزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل على قاعة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

 

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (1)
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (1)

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (2)
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (2)

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (3)
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (3)

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (4)
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (4)

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (5)
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (5)

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (6)
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (6)

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (7)
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (7)

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (8)
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (8)

محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (9)
محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي المطور (9)
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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