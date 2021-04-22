محافظ قنا يشارك فى حملة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المخدرات

قنا _ صابر سعيد

قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بجولة ميدانية ليلا لمتابعة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات علي الطرق السريعة ومدي إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه العميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، والعميد وليد العاطون، رئيس وحدة مباحث المرور، والدكتور خالد ابراهيم المقدم، مدير الطب الشرعي بقنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ قنا، وفق بيان اليوم الخميس، على إستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات علي الطرق السريعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجرى فى سرية تامة بدون الإفصاح عن أى بيانات تخص الشخص الذى يتم إجراء التحليل له، للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمواد المخدرة ومنع حوادث الطرق والحفاظ علي ارواح المواطنين، موضحا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأضاف الداودى، أن لجنة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات تضم فريق متخصص من الطب الشرعي قسم المخدرات والسموم وصندوق مكافحة الإدمان ومباحث المرور .

وتابع محافظ قنا، أنه إلتزاما بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا تقوم إدارة مرور قنا بحملات مرورية مكثفة للتأكد من إرتداء ركاب السيارات والسائقين للكمامات مع توقيع الغرامة الفورية على المخالفين وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة لإلزام السائقين والمواطنين بإرتداء الكمامات.

ومن جانبه ذكر مدير الطب الشرعي بقنا، أنه تم اليوم إجراء فحص تحليل المخدرات لعدد 54 سائق حتى الأن بنقطة تفتيش الكيلو 6 وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، كما قامت اللجنة أمس بإجراء الفحص لعدد 65 سائق بنقطة تفتيش كيلو 10 بمركز قفط وتبين تعاطي 6 حالات من السائقين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا على استمرار الحملات للكشف على تعاطي السائقين للمواد المخدرة بجميع مراكز المحافظة.