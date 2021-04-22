اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 03:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يشارك فى حملة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المخدرات

الخميس، 22 أبريل 2021 02:50 ص
محافظ قنا يشارك فى حملة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المخدرات محافظ قنا يشارك فى حملة للكشف عن متعاطى المخدرات
قنا _ صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بجولة ميدانية ليلا لمتابعة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات علي الطرق السريعة ومدي إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه العميد أحمد صقر، مدير إدارة  مرور  قنا، والعميد وليد العاطون، رئيس وحدة مباحث المرور، والدكتور خالد ابراهيم المقدم، مدير الطب الشرعي بقنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ قنا، وفق بيان اليوم الخميس، على إستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات علي الطرق السريعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجرى فى سرية تامة بدون الإفصاح عن أى بيانات تخص الشخص الذى يتم إجراء التحليل له، للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمواد المخدرة ومنع حوادث الطرق والحفاظ علي ارواح المواطنين، موضحا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

 

وأضاف الداودى، أن لجنة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات تضم فريق متخصص من الطب الشرعي قسم المخدرات والسموم  وصندوق مكافحة  الإدمان ومباحث المرور .

وتابع محافظ قنا، أنه إلتزاما بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا تقوم إدارة مرور قنا بحملات مرورية مكثفة للتأكد من إرتداء ركاب السيارات والسائقين للكمامات مع توقيع الغرامة الفورية على المخالفين وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة لإلزام السائقين والمواطنين بإرتداء الكمامات.

ومن جانبه ذكر مدير الطب الشرعي بقنا، أنه تم اليوم إجراء فحص تحليل المخدرات لعدد 54 سائق حتى الأن بنقطة تفتيش الكيلو 6 وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، كما قامت اللجنة أمس بإجراء الفحص لعدد 65 سائق بنقطة تفتيش كيلو 10 بمركز قفط وتبين تعاطي 6 حالات من السائقين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا على استمرار الحملات للكشف على تعاطي السائقين للمواد المخدرة بجميع مراكز المحافظة.

 

 


حملة بقنا

حملة مرورية

تعاطي المخدرات

محافظ قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد تعاطى المخدرات بالأعمال الدارمية خلال رمضان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 03:02 م

تحرير 568 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:52 م

التضامن تعلن إحالة 179 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات للنيابة العامة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:00 م

تحرير 539 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان

الأحد، 21 مارس 2021 11:37 ص

الدولة تحاصر تعاطى المخدرات بين الشباب.. وزيرة التضامن: علاج 21 ألف مدمن مجانا خلال شهرين.. القاهرة بالمرتبة الأولى فى تلقى الخدمة بـ32.71% تليها الجيزة بـ13.16%..ضياع الصحة والمشاكل الأسرية أبرز الدوافع للعلاج

السبت، 13 مارس 2021 04:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة