محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ 5 مدن

دمياط معتز الشربينى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المخططات التفصيلية لـ 5 مدن بالمحافظة وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، حيث تضمنت تلك المخططات التى تم اعتمادها مدن "الزرقا وعزبة البرج، كفر سعد، الروضة وميت أبو غالب".

وفى هذا السياق أوضحت المحافظ، أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية طبقا للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدن والاشتراطات البنائية، على أن يتم الالتزم بشبكة الطرق والمعايير التخطيطية والبنائية وعروض الشوارع، مؤكدة أن ما يجرى بهذا الخصوص يأتى وفقاً لبنود الإستراتيجية التى تنتهجها الدولة لضبط منظومة البناء والقضاء على المخالفات المتعلقة بذلك الملف، وأيضاً تسهيل إستصدار تراخيص البناء وفقاً للقوانين المنظمة لذلك واتساقا مع خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن إعداد المخطط التفصيلى جاء بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.